Diputados: proponen implementar voto postal facultativo para peruanos en el exterior

El diputado Jorge Zeballos Aponte, de la bancada de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.° 528, el cual propone implementar el voto postal facultativo para los peruanos residentes en el exterior como una alternativa al sufragio presencial para facilitar la participación electoral de los compatriotas que deben recorrer largas distancias y asumir gastos de traslado para votar.

De acuerdo a la propuesta, este proceso sería voluntario, requeriría una solicitud previa del elector y contemplaría mecanismos de verificación de identidad, trazabilidad del envío y custodia de los votos, involucrando en su implementación a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Cancillería y los organismos electorales correspondientes.

El proyecto de ley toma como sustento técnico el elevado nivel de ausentismo registrado entre los peruanos residentes en el extranjero durante la primera vuelta de las Elecciones Generales de 2026.

Participación de electores en el exterior

De acuerdo con las cifras consignadas en la iniciativa, solo el 34% de los 1 210 813 electores hábiles en el exterior participó en esa jornada electoral, ante lo cual el parlamentario afirmó que "vivir lejos del Perú no debe significar estar lejos de sus derechos ciudadanos".

Trámite parlamentario

En cuanto a su procedimiento formal, de acuerdo con el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la propuesta legislativa fue derivada a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen. Corresponde a este grupo parlamentario evaluar su posterior inclusión en la agenda del pleno.