Comisión de Constitución del Senado reanuda hoy debate sobre pedido de facultades legislativas

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado de la República reanudará hoy, a partir de las 10:00 a.m., la sesión iniciada el último viernes, para continuar el debate de la propuesta legislativa aprobada por la Cámara de Diputados sobre las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

Con este propósito, el presidente de dicha comisión, Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), citó mediante oficio a los miembros titulares y suplentes para que asistan a la reunión programada en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

Esta cita parlamentaria constituye la continuación de la reunión convocada ayer, en la cual se presentó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, junto a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, y de la Producción, Juan Carlos Requejo.

Sustento del Ejecutivo y ministros pendientes

Durante su intervención, el Premier Luis Galarreta, reiteró la necesidad de que el Congreso otorgue mayores facultades que las aprobadas por la cámara baja, las cuales conceden atribuciones en materia de seguridad ciudadana y fenómeno El Niño por 90 días. Según indicó, dicha aprobación resulta insuficiente en el ámbito de seguridad, debido a que se requiere de una mayor inteligencia operativa para combatir a las bandas criminales.

Al término de la sesión previa, el presidente de la Comisión de Constitución precisó que aún se encuentra pendiente la presentación de los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.