JNE cambia fecha de la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026 para el 6 de diciembre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinó que el próximo domingo 6 de diciembre se llevará a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, en reemplazo del 29 de noviembre programado originalmente.

Mediante un acuerdo aprobado por el Pleno de la institución y publicado este sábado 10 de octubre, el tribunal electoral dispuso la reprogramación para aquellas circunscripciones donde ninguna fórmula alcance al menos el 30 % de los votos válidos.

En la resolución adoptada, el organismo resolvió solicitar oportunamente a la Presidencia de la República la emisión de la convocatoria respectiva dentro del marco normativo vigente. Asimismo, dispuso que las dependencias del JNE y los Jurados Electorales Especiales atiendan de manera prioritaria las acciones jurisdiccionales y administrativas orientadas a garantizar una pronta proclamación de las autoridades electas.

Coordinación interinstitucional y logística

A través del mismo pronunciamiento, el Pleno del JNE requirió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la ejecución de las gestiones administrativas, presupuestales, operativas y logísticas que aseguren el desarrollo de la jornada. El pedido contempla la debida organización del proceso, el repliegue del material electoral tras la votación y el cómputo acelerado de las actas.

El acuerdo institucional fue remitido formalmente a la ONPE y al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). De igual manera, la decisión se notificó a la Contraloría General de la República, al Poder Ejecutivo, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público.