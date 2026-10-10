Keiko Fujimori: Acciones preventivas ante el fenómeno El Niño se realizan en los tres niveles de gobierno

La presidenta Keiko Fujimori llegó hoy al distrito de Cieneguilla para inaugurar una obra de agua potable y alcantarillado. En un pasaje de su discurso, la mandataria detalló las distintas acciones preventivas que realiza el Ejecutivo para enfrentar el fenómeno de El Niño.

"El Gobierno está corriendo, limpiando los ríos de nuestra costa, haciendo defensas ribereñas, pozos en la sierra", sostuvo. Destacó que las autoridades ediles y regionales que terminan funciones el 31 de diciembre deben coordinar el tema con quienes los sucederán.

TRABAJAMOS EN EQUIPO

"Por eso es tan importante que la autoridad saliente se ponga de acuerdo con la autoridad entrante para que el proceso de transición en medio de las lluvias sea fácil y podamos actuar de manera inmediata. Porque nada de esto podríamos hacerlo si no trabajamos en equipo”, señaló.

Precisó también que el trabajo para prevenir y mitigar los efectos del fenómeno climático se realiza en los tres niveles de gobierno: Gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales. Finalmente, reconoció que El Niño va a ser muy difícil para nuestro país.