Keiko Fujimori sobre altercado de César Astudillo e Iber Maraví: El ministro fue agredido verbalmente

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció, durante la presentación de las primeras acciones del Comando Unificado, sobre el incidente protagonizado por el ministro del Interior, César Astudillo, y el senador Iber Maraví.

"El ministro Astudillo fue agredido verbalmente (...) Le expreso mi total respaldo y gratitud por su valentía. Ministro, los perros ladran, es una señal de que estamos avanzando", señaló la mandataria a Exitosa.

FACULTADES LEGISLATIVAS

El ministro César Astudillo y el senador de Juntos por el Perú, Íber Maraví, tuvieron un altercado durante la sesión de la Comisión de Constitución del Congreso, donde se debatían las facultades legislativas para el Ejecutivo.

Debido al incidente, se tuvo que suspender temporalmente el debate, unos diez minutos aproximadamente, debido al desorden registrado en la sala y los gritos generados entre los legisladores y funcionarios presentes.