Gobierno designa a siete embajadores peruanos en el extranjero: conoce los países asignados

El Gobierno peruano oficializó el nombramiento de siete representantes diplomáticos que asumirán funciones en Paraguay, Guyana, Canadá, Colombia, Costa Rica, Francia y México. Las designaciones fueron publicadas mediante resoluciones supremas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Entre los nombramientos figura Irma Virginia Montes Patiño como embajadora del Perú en Paraguay. Asimismo, Enri Ciprian Prieto Tica representará al país en Guyana y ejercerá simultáneamente como embajador ante la Comunidad del Caribe (Caricom), con sede en Georgetown.

En tanto, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo fue designado embajador en Canadá; Ricardo Ghibellini Harten, en Colombia; José Augusto Barba Caballero, en Costa Rica; e Ignacio Higueras Hare, en Francia. Estos nombramientos forman parte de la renovación de la representación peruana en el exterior.

Finalmente, Ana Angélica Peña Doig asumirá el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Perú en México. Las resoluciones supremas correspondientes llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.