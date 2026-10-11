Política

Hace 2 horas

Gobierno declara estado de emergencia en distritos de 17 regiones por déficit hídrico

La medida de excepción rige por 60 días calendario en 17 departamentos ante el riesgo inminente causado por la escasez de lluvias en el país.

Foto: Andina



El Gobierno oficializó la declaratoria del estado de emergencia por un periodo de 60 días calendario en 707 distritos pertenecientes a diversas provincias de 17 regiones del país, ante el peligro inminente de déficit hídrico para el ciclo de lluvias 2026-2027.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto Supremo Nº 140-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. El objetivo central de la norma es permitir la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias, orientadas a mitigar el muy alto riesgo identificado, así como implementar acciones de respuesta y rehabilitación.

Las jurisdicciones alcanzadas por esta medida corresponden a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

Coordinación interinstitucional y ejecución de acciones

Los gobiernos regionales involucrados y las municipalidades comprendidas trabajarán bajo la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Asimismo, la estrategia operativa contempla la participación activa de los ministerios del sector, además de diversas entidades públicas y privadas llamadas a articular las intervenciones necesarias en las zonas vulnerables.

Cada una de las actividades ejecutadas deberá guardar un nexo directo de causalidad entre la intervención aplicada y la amenaza hídrica reportada. Del mismo modo, el marco legal establece que las acciones previstas podrán ser ajustadas en función de las necesidades emergentes y de las condiciones de seguridad que se identifiquen durante el proceso, debiendo contar siempre con el debido sustento en informes técnicos emitidos por las instituciones competentes.


Temas Relacionados: DeclaratoriaDéficit HídricoEstado De EmergenciaGobiernoLluviasPolítica

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO