Keiko Fujimori: Este Gobierno actuará con firmeza para devolverles la tranquilidad a los peruanos

La presidenta Keiko Fujimori reafirmó hoy que su Gobierno mantendrá las acciones contra la criminalidad, en el marco de la implementación del Comando Unificado, integrado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Mediante sus redes sociales, la jefa de Estado compartió un mensaje y un video sobre la presentación, en la víspera, de los primeros resultados de esta estrategia de seguridad, realizada en el Cuartel General del Ejército, en Lima.

VIVIR EN PAZ

"Son momentos de tensión. Es momento de dejar claro de qué lado estamos: de la violencia o de la paz; de los agresores o de las víctimas; del Movadef y Sendero Luminoso o de nuestras Fuerzas Armadas y de Chavín de Huántar", señaló.

"Este Gobierno está del lado de los peruanos que quieren vivir en paz y actuará con firmeza para devolverles la tranquilidad que merecen", agregó categórica la mandataria Fujimori Higuchi, reiterando así su compromiso con los peruanos.