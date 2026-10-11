Keiko Fujimori tras anuncio del papa León XIV que será operado: Nuestros oraciones lo acompañan

Mediante sus redes sociales, la presidenta Keiko Fujimori envió un mensaje al papa León XIV luego que el religioso comunicara públicamente que en los próximos días se someterá a una intervención quirúrgica por nódulo en uno de sus pulmones.

"Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente", señaló.

SABIDURÍA Y FORTALEZA

Asimismo, Fujimori Higuchi le expresó sus deseos de una pronta recuperación para que siga dirigiendo la Iglesia católica, como lo ha venido haciendo, "con sabiduría y fortaleza". Dijo también que oramos por él y que esperamos tenerlo pronto entre nosotros.

"Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros. Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza", refirió.