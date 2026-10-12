Política

Hace 2 horas

Anhuamán cuestiona a Iber Maraví y pide evaluar sus antecedentes por presuntos vínculos con Movadef

El exintegrante de la Policía también cuestionó la actuación de la Fiscalía y el Poder Judicial en casos vinculados con presuntos integrantes de organizaciones relacionadas con el terrorismo.



El coronel Max Anhuamán se pronunció sobre la controversia protagonizada por el electo senador Iber Maraví durante una sesión en el Senado, en la que se produjeron enfrentamientos verbales entre parlamentarios y ministros. 

El exintegrante de la Policía cuestionó la conducta del legislador y sostuvo que sus acciones deben ser analizadas en el contexto de sus antecedentes y presuntos vínculos con organizaciones relacionadas con Sendero Luminoso.

Asimismo, también se refirió a la reacción de los ministros y otros senadores frente a los incidentes registrados en la sesión parlamentaria. A su juicio, las confrontaciones pueden terminar favoreciendo a quienes buscan generar polémica y desplazar la atención de los asuntos prioritarios del país. 

PRESUNTOS VÍNCULOS CON SENDERO LUMINOSO Y EL MOVADEF

Anhuamán sostuvo que los antecedentes atribuidos a Maraví deben ser evaluados por las autoridades competentes, ya que los documentos que mencionó durante el diálogo formarían parte de las investigaciones relacionadas a Sendero Luminoso.  y el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef).

También cuestionó la actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial en casos relacionados con presuntos integrantes de organizaciones vinculadas al terrorismo, quines ya habrían sido investigadas y posteriormente quedaron en libertad antes de integrarse a la actividad política. 

CUESTIONA INCIDENTES EN EL SENADO 

Por otro lado, señaló que los legisladores y los integrantes del Ejecutivo deben de evitar reacciones que conlleven a disputas políticas, además hizo un llamado a los partidos políticos y a los senadores para que defiendan su posición frente a las propuestas de gobernabilidad y seguridad. 


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