Francis Allison plantea segunda vuelta electoral para definir al próximo alcalde de Lima

El candidato de Avanza País sostuvo que la cantidad de habitantes de Lima justifica evaluar un sistema que permita definir al ganador en una votación adicional.

El candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, Francis Allison, planteó implementar una segunda vuelta electoral en la capital si ninguno de los postulantes obtiene al menos el 30 % de los votos.

En una entrevista a Exitosa, Allison, indicó que Lima, por sus características y la cantidad de habitantes que concentra, debería contar con un sistema que permita definir al ganador mediante una votación adicional cuando ningún candidato alcance el porcentaje planteado.

Además, cuestionó que una candidatura pueda obtener el sillón municipal con una votación reducida frente al total de electores, mencionando la posibilidad de que Rafael López Aliaga resulte ganador por un solo voto.

ALLISON PLANTEA REPLICAR EL MODELO DE LAS ELECCIONES REGIONALES

Francis Allison explicó que su propuesta consiste en establecer una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados cuando ninguno alcance el 30 % de los votos. “Debería ocurrir en Lima, siempre que alguno de los dos no llegue al 30 %, igual que es con cualquier gobierno regional, porque Lima tiene las funciones de gobierno regional y tiene evidentemente la población más alta del país”, manifestó.

Asimismo, Allison advirtió sobre el escenario en el que un postulante resulte elegido con una diferencia mínima de votos, pese a que una parte considerable del electorado haya respaldado otras opciones.

SE PRONUNCIA SOBRE LA PRESIÓN A LAS AUTORIDADES

Por otro lado, el candidato recordó las diferencias entre las reglas de reelección de alcaldes y las aplicables a la Presidencia de la República. Allison sostuvo que el ejercicio de un cargo público implica asumir responsabilidades frente a las presiones y cuestionamientos que puedan surgir durante una gestión. “Si eres autoridad y te tiemblan las piernas ante la presión, renuncia. No puedes ser autoridad en ningún cargo y ser, pues, un miedoso ante la presión de alguien que te insulta, te amenaza públicamente”, expresó.