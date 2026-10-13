Luis Galarreta: Policía Nacional no descansa un solo día en su lucha contra las bandas criminales

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señaló que el Poder Ejecutivo responde con firmeza a la criminalidad y destacó que la Policía Nacional todos los días emprende acciones concretas contra la delincuencia.

“La Policía Nacional no ha dejado ni un solo día de trabajar para lograr la pacificación del Perú y encontrar a los delincuentes y responder. Tenemos actividades diarias y permanentes de la policía”, sostuvo.

COMANDO UNIFICADO

Dijo también que el Gobierno desde el primer día tuvo la visión y los objetivos claros para enfrentar a este flagelo. Agregó que hay un norte y una estrategia concreta, y allí es donde entra el Comando Unificado con operaciones.

Finalmente, el premier Galarreta Velarde anunció que en los próximos días se conformará un comité multisectorial para articular las coordinaciones entre instituciones y mejorar la inteligencia contra las bandas criminales.