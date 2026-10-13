Zurek anuncia plan vial para La Molina y rechaza cambios de zonificación residencial

El virtual alcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, anunció que su próxima gestión priorizará la recuperación de espacios para los adultos mayores, la reapertura del programa de salud Molisalud y la implementación de medidas para mejorar el tránsito vehicular y que viene planificando los 200 días de gobierno y las coordinaciones para el proceso de transferencia municipal.

Entre sus principales compromisos, Zurek aseguró que buscará reabrir el espacio municipal utilizado por los adultos mayores para sus actividades recreativas, así como recuperar Molisalud, programa que, según señaló, ofrecía diversos servicios médicos a los vecinos.

En materia de transporte y desarrollo urbano, el virtual alcalde planteó implementar semáforos inteligentes, evaluar nuevos carriles reversibles y gestionar financiamiento para proyectos viales. También expresó su rechazo a los cambios de zonificación que solo buscarían la construcción de edificios en zonas residenciales.

ESPACIO PARA ADULTOS MAYORES Y RECUPERARÁ MOLISALUD

El candidato, manifestó que, tras asumir el cargo el próximo 1 de enero, tiene previsto reabrir el espacio municipal destinado a las actividades de los adultos mayores. Según explicó, este lugar permitirá retomar los programas recreativos y de bienestar que, de acuerdo con su versión, fueron fortalecidos durante sus anteriores periodos de gestión.

Además, se refirió a Molisalud y anunció que investigará las circunstancias en las que se interrumpió el funcionamiento del programa municipal. Afirmó que el servicio llegó a contar con 28 especialidades médicas y cuestionó que sus instalaciones y denominación se hayan vinculado posteriormente con un policlínico privado.

SEMÁFOROS INTELIGENTES Y RECHAZO A CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN

Por otro lado, anunció que impulsará un plan de tránsito que contempla la evaluación de carriles reversibles y mejoras en intersecciones como los óvalos La Fontana, Cáceres y Huarochirí. También indicó que buscará coordinar con la Municipalidad Metropolitana de Lima la implementación de un proyecto de semaforización inteligente que comprende 36 intersecciones del distrito y se encuentra pendiente de priorización y ejecución.