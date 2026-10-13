Héctor Ventura: Senado puede perfeccionar dictamen sobre facultades legislativas sin desnaturalizarlo

El senador Héctor Ventura Ángel señaló que la Cámara de Senadores tiene toda la potestad de revisar detalladamente el dictamen sobre facultades legislativas remitido por la Cámara de Diputados, siempre que no se desnaturalice la esencia.

Considera que el debate debe centrarse principalmente en las medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana que azota a todo el país y atender las emergencias vinculadas con el fenómeno El Niño, temas que preocupan a la ciudadanía.

CÁMARA REFLEXIVA

Dijo que, mientras un artículo del reglamento del Congreso establece que el Senado no puede desnaturalizar lo aprobado por diputados, otro señala que la cámara puede aprobar, archivar o revisar las propuestas que recibe.

“Se supone que la Cámara de Senadores es la cámara reflexiva, la cámara que va a tener que perfeccionar lo que en su oportunidad se ha aprobado”, afirmó categórico el representante de la bancada de Fuerza Popular.