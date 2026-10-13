¡Padres bajo advertencia! Podrían enfrentar denuncias por no atender problemas de conducta escolar

El funcionario sostuvo que durante los últimos 15 años se descuidó la disciplina escolar y respaldó la implementación de medidas para reforzar el orden en los colegios.

A raíz de los nuevos lineamientos emitidos por el Gobierno respecto a la conducta de los escolares en los colegios, el Director Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzalez Torres, advirtió que los padres deberán asumir su responsabilidad ante situaciones de indisciplina escolar.

En caso de que los padres evadan su responsabilidad y no acudan a la institución educativa, podrían ser denunciados ante el Ministerio Público y la Defensoría del Niño y del Adolescente. "Si el padre de familia no asiste a la institución educativa para velar por su hijo, va a ser denunciado en el Ministerio Público, en la Defensoría del Niño y del Adolescente, para que él tenga que asumir el rol que corresponde", manifestó en una entrevista a Exitosa.

AMENAZAS DE ESCOLARES A DIRECTORES

Asimismo, Gonzales Torres alertó sobre los casos de violencia y amenazas de alumnos contra directores de instituciones educativas, una problemática que se ha evidenciado con mayor frecuencia en los últimos tiempos.

Además, sostuvo que durante los últimos 15 años se ha descuidado la disciplina en el sistema educativo, por lo que ratificó la importancia de implementar nuevas medidas para afrontar esta situación. "La realidad es dolorosa porque 15 años perdidos, dejando de lado el sistema educativo al albur y esto es lo que hoy se está poniendo orden. Creo que la política del ministro de Educación es bastante clara, con un sentir de que se ponga orden en las escuelas", indicó.