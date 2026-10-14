Gobierno oficializa a Álvaro Vargas Llosa como embajador peruano en Estados Unidos

La fecha en que Vargas Llosa asumirá oficialmente el cargo en Washington D. C. será establecida posteriormente mediante una Resolución Ministerial.

Álvaro Vargas Llosa se convirtió en el nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, a raíz de que el Gobierno oficializó su nombramiento y siendo formalizada mediante la Resolución Suprema N.° 173-2026-RE, publicada en la sección de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el documento, la designación cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se sustenta en las facultades establecidas en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, que permite al Poder Ejecutivo nombrar a los representantes diplomáticos del país.

La resolución también dispone la expedición de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, la fecha exacta en la que Vargas Llosa asumirá oficialmente el cargo en Washington D. C. será establecida posteriormente mediante una Resolución Ministerial.

KEIKO FUJIMORI ANUNCIÓ LA PROPUESTA PARA EL CARGO

La oficialización del nombramiento se produce aproximadamente un mes después de que la presidenta Keiko Fujimori anunciara su intención de convocar a Álvaro Vargas Llosa para representar al Perú en Estados Unidos.

La mandataria manifestó que consideraba que Vargas Llosa podría asumir la representación diplomática peruana en territorio estadounidense. Posteriormente, la designación fue formalizada a través del dispositivo legal publicado en el diario oficial El Peruano.

ÁLVARO VARGAS LLOSA AGRADECIÓ LA CONFIANZA DEL GOBIERNO

Por otro lado, el escritor e hijo del fallecido premio nobel de Literatura Mario Vargas Llosa utilizó su cuenta en la red social X para agradecer a la jefa de Estado por la confianza depositada en él. En su mensaje, expresó su disposición de poner sus conocimientos y experiencia al servicio de los intereses del país.