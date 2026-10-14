Ipsos revela intención de voto en Lima: Allison ganaría una eventual segunda vuelta

El sondeo señala que Allison alcanzaría el 69 % de respaldo entre los jóvenes de 18 a 26 años en ese escenario electoral hipotético.

Ante los ajustados resultados de las Elecciones Municipales y Regionales 2026 en la contienda por la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre Rafael López Aliaga y Francis Allison, ha surgido la posibilidad de una eventual segunda vuelta electoral.

Según el último estudio de Ipsos, en este hipotético escenario, el candidato de Avanza País, Francis Allison, obtendría el 57 % de la intención de voto, mientras que Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, alcanzaría el 33 % de respaldo.

ALLISON LIDERA LAS ENCUESTAS

Asimismo, el sondeo revela que Francis Allison alcanzaría su mayor respaldo entre los votantes más jóvenes, de 18 a 26 años, con un 69 % de intención de voto en un eventual escenario de segunda vuelta, según el estudio de Ipsos.

Cabe resaltar que la legislación electoral vigente no contempla una segunda vuelta para elegir alcaldes distritales o provinciales, incluido el alcalde de Lima Metropolitana. Por ello, el escenario planteado por la encuesta es hipotético.

ENCUESTAS SOBRE CREDENCIALES

La entrega de credenciales también ha generado controversia en medio de la disputa por la Alcaldía de Lima. Según el último sondeo de Ipsos, si Renovación Popular resulta ganador, el 63 % de los encuestados considera que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará las credenciales a Rafael López Aliaga, mientras que el 26 % cree que estas serían otorgadas a Janett Alonzo, segunda regidora de la agrupación.