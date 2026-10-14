Facultades legislativas: Comisión de Constitución del Senado debatirá y votará predictamen este jueves

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanudará este jueves 15 de octubre, a las 11:00 a. m., su sesión no ordinaria con la finalidad de debatir y votar el predictamen relativo a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

Esta iniciativa, previamente aprobada en la Cámara de Diputados, contempla materias de seguridad ciudadana y la atención del fenómeno El Niño. De acuerdo a un documento de 233 páginas al que accedió RPP Noticias, se incorporan propuestas adicionales a lo contemplado en la Cámara de Diputados.

Entre los planteamientos de la nueva propuesta se encuentra la limitación en la adquisición de armas de fuego para fines deportivos y de caza, sumado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia. De igual forma, el predictamen abarca regulaciones para la intervención de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa de los establecimientos penitenciarios y plantea diversas acciones para combatir el crimen organizado.

Organizaciones criminales y anteriores debate

Otro de los aspectos centrales que se discutirán durante la jornada del jueves aborda la calificación legal de las organizaciones criminales, evaluando su denominación bajo la categoría de grupos hostiles.

Este debate legislativo se retoma luego de la sesión realizada el pasado martes 13 de octubre, fecha en que la Comisión de Constitución abordó el pedido de facultades legislativas con el marco normativo previamente sancionado por la Cámara de Diputados.