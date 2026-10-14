Presidenta Fujimori anuncia creación de comisión multisectorial para recuperar seguridad y orden público

La comisión será presidida por el jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, e integrada por los titulares de las carteras del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores.

Keiko Fujimori anunció este miércoles la creación de una comisión multisectorial de alto nivel destinada a recuperar la seguridad y el orden público en el país. La mandataria informó que la medida fue aprobada en el Consejo de Ministros y busca establecer una coordinación permanente entre cinco sectores del Gobierno para fortalecer la lucha contra la criminalidad. El anuncio se realizó durante una ceremonia de ascenso excepcional de cuatro suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), desarrollada en el Patio de Honor de la División de Emergencia Lima Centro.

La comisión estará presidida por el jefe del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y contará con la participación de los ministros del Interior, Defensa, Justicia y Relaciones Exteriores. Su creación fue oficializada mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. Entre sus principales funciones figuran supervisar y coordinar las acciones del Poder Ejecutivo para reducir la inseguridad ciudadana, formular propuestas y promover el intercambio de información entre entidades públicas y privadas, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, el grupo multisectorial tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento de los avances y acuerdos adoptados para enfrentar la delincuencia. Durante su intervención, Fujimori sostuvo que el país necesita una nueva estrategia contra la criminalidad, con mayor énfasis en las labores de inteligencia y en la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La comisión buscará articular esfuerzos para mejorar la respuesta estatal frente a los problemas que afectan el orden público.

RESPALDO A LA PNP

En la ceremonia, la mandataria también expresó su respaldo a la Policía Nacional y reconoció el compromiso y la valentía de sus integrantes en la lucha contra el crimen. El acto incluyó el ascenso excepcional al grado inmediato superior de cuatro suboficiales por su labor frente a la delincuencia. Con la puesta en marcha de esta comisión, el Ejecutivo busca reforzar la coordinación entre los sectores involucrados y dar seguimiento a las medidas orientadas a recuperar la seguridad ciudadana en el país.