Keiko Fujimori sobre salud del papa León XIV: Podría haber algún cambio en el calendario de su visita

La presidenta Keiko Fujimori manifestó su preocupación por el diagnóstico médico del papa León XIV, y aseguró que millones de peruanos se encuentran orando por su recuperación tras la operación a la que fue sometido.

“Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el Papa sepa que, desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación”, señaló.

CALENDARIO DE SU VISITA

La mandataria dijo también que la recuperación del religioso tras la intervención quirúrgica podría durar varias semanas, por lo que existe la posibilidad de que su agenda de audiencias y viajes tenga algunos ajustes.

“Entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, indicó Fujimori Higuchi, al comentar sobre el viaje que el Santo Padre tiene previsto realizar al Perú en el mes de noviembre, informa Correo.