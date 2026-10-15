Jorge Muñoz plantea recuperar el complejo Bonilla y reforzar la seguridad en Miraflores

El alcalde electo de Miraflores y exburgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, anunció que realizará auditorías a la gestión municipal saliente desde el 1 de enero, fecha en la que asumirá oficialmente sus funciones.

Asimismo, señaló que los resultados permitirán identificar posibles irregularidades y determinar las acciones que correspondan, de acuerdo con los hallazgos. Además, indicó que su administración buscará diferenciarse de la gestión actual mediante una mayor participación vecinal y la atención de las principales demandas del distrito.

También, destacó la recuperación del complejo deportivo Manuel Bonilla, la implementación de una moderna central de seguridad y la coordinación permanente con la Policía Nacional.

AUDITORÍAS Y RECUPERACIÓN DEL COMPLEJO BONILLA

El candidato, indicó que una vez iniciada su gestión, se pondrán en marcha las auditorías correspondientes para evaluar las decisiones adoptadas por las autoridades salientes y establecer las medidas necesarias según los resultados.

Uno de los proyectos prioritarios será recuperar el complejo deportivo Manuel Bonilla, ya que una gestión anterior habría impulsado un mecanismo de financiamiento mediante el adelanto del impuesto predial de aproximadamente 22 millones para la infraestructura presenta un avanzado deterioro, buscando devolverle su finalidad deportiva para que los vecinos puedan realizar actividades físicas y recreativas.

SEGURIDAD CIUDADANA Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

En materia de seguridad, Muñoz planteó establecer reuniones semanales con las comisarías del distrito y la División de Investigación Criminal para evaluar los resultados de las intervenciones, identificar zonas críticas y corregir las estrategias que no funcionen.

Por otro lado, también se refirió al mercado situado en el límite con Surquillo, donde buscará coordinar con la nueva administración de Surquillo para gestionar las licencias necesarias y recuperar este espacio comercial, ante las deficiencias presentadas respecto a la seguridad.