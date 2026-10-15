César Acuña dice adiós a la política tras 25 años y se dedicará a formar jóvenes en la UCV

Acuña descartó volver a participar activamente en política y aseguró que su nueva etapa estará centrada en compartir sus conocimientos con los estudiantes de la UCV.

Tras su participación en las Elecciones Generales 2026, el fundador y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, anunció que se retirará de la vida política y que ahora dedicará su tiempo a la formación académica de los jóvenes que estudian en las diferentes sedes de la Universidad César Vallejo (UCV). “Y les doy la buena noticia: ‘Chau, política’. Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes. Creo que estoy haciendo más que cualquier presidente del Perú”, declaró.

El dirigente indicó que buscará transmitir sus 25 años de experiencia política a las nuevas generaciones. Aunque manifestó su intención de incentivar a los jóvenes a participar en la vida pública y descartó volver a postular o asumir un papel activo en la política.

BUSCA FORMAR A NUEVAS GENERACIONES DE POLÍTICOS

El líder de APP sostuvo que su nueva etapa estará enfocada en compartir sus conocimientos y experiencias con los estudiantes de la Universidad César Vallejo pretendiendo motivar a los jóvenes a involucrarse en la política.

“Voy a incentivar a los jóvenes a que sean políticos, porque después de esa experiencia de 25 años en la política, tengo que transmitir a las generaciones que no tengan miedo de la política. Pero ya participar en política, no”, afirmó.

LA TRAYECTORIA POLÍTICA DE CÉSAR ACUÑA

César Acuña inició su trayectoria política como congresista de la República durante el período 2000-2001. Posteriormente, fue alcalde de Trujillo en dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2014, y asumió la gobernación regional de La Libertad en 2015, cargo que ejerció hasta 2018.

En 2023 volvió a ocupar la gobernación regional para un segundo mandato, que debía extenderse hasta 2026. Sin embargo, en octubre de 2025 renunció al cargo para participar en las Elecciones Generales de 2026.