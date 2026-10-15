Presidenta Keiko Fujimori y ministra Mara Seminario reconocen a personas con discapacidad por su talento y trayectoria

En el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, jefa de estado anuncio entrega progresiva del bono Contigo a más de 100 mil personas con discapacidad en lista de espera

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, junto a la ministra de la Mujer, Mara Seminario anunció que el Gobierno coordinará una ampliación del presupuesto del próximo año para incorporar progresivamente al programa Contigo a más de 100 mil personas con discapacidad que se encuentran en lista de espera.

El anuncio se realizó durante la ceremonia “Talento sin límites: Reconocimiento al Liderazgo y la Superación”, donde también estuvo el premier Luis Galarreta, y en la que se distinguió a 15 personas por sus logros y contribuciones en ámbitos como el paradeporte, las artes, la música, la literatura, la docencia, la gastronomía, el emprendimiento y el servicio a la comunidad.

Entre los homenajeados figuran destacados deportistas, como César Quispe Núñez, campeón mundial de boccia en la categoría BC4; Jorge William Arcela Godoy, multimedallista panamericano de tiro paradeportivo; Bruno Francisco Giraldo Martínez, por su trayectoria en paranatación; Matías Reyes Francia, por su desempeño en parapowerlifting; Luis Carlos Chumpitazi Suero, integrante de la selección peruana de atletismo y velocista en silla de ruedas; y Micaela Apaéstegui Farfán, destacada paranadadora de alto rendimiento.

En el ámbito artístico y cultural fueron reconocidos los pianistas e intérpretes José Adrián Olaya Marle y Diego Alejandro Leonardo Arias; el pintor Jimmy Jesús Trillo Matos, quien crea obras con la boca y el pie; y Jamir Alessandro Mansilla Espinoza, por difundir danzas folclóricas como el huaylarsh y la saya. También recibieron esta distinción Gianella Maribel Torres Rojas, por su talento en la repostería saludable, la pintura y la danza; y Sandra Lucía Troya Ramírez, modelo profesional y nadadora que se prepara para participar en las Olimpiadas Especiales del Perú.



La lista de homenajeados incluye, además, a Magaly de la Cruz Peña, capitana del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; Wilmer Malqui Falcón, emprendedor que diseña y fabrica sillas de ruedas adaptadas para animales; y Luis José Cantt Cantt, piloto automovilístico, emprendedor y coach internacional.

La ceremonia contó con la presentación artística de la banda musical del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), integrada por 20 personas con discapacidad intelectual, de entre 15 y 40 años, usuarias de cuatro Centros de Acogida Residencial (CAR) del MIMP.

Según el Censo Nacional del INEI de 2025, en el Perú hay 1 millón 575 mil personas con discapacidad, equivalentes al 5,2 % de la población. A octubre de 2026, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad del Conadis cuenta con 629 408 personas inscritas y vigentes en todo el país.

Lima, 15 de octubre de 2026

OFICINA DE COMUNICACIONES