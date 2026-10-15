Facultades legislativas: Senadora Juárez señala que predictamen plantea siete puntos adicionales

En entrevista con RPP, la senadora Patricia Juárez indicó que el predictamen que debatirá la Comisión de Constitución incluye siete puntos adicionales a lo aprobado en la Cámara de Diputados sobre el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo.

“Son siete puntos que se plantean; tienen que ver con el combate a la criminalidad. Por ejemplo, el primer punto es regular la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa de los locales penitenciarios”, refirió.

Respecto a este asunto, que fue retirado del dictamen aprobado por Diputados, aclaró que no se busca que los militares asuman la administración de los penales, sino que refuercen la seguridad en los alrededores y en el control de ingreso de las visitas.

COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN

La vocera de Fuerza Popular dijo también que entre los puntos adicionales está otorgar a la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) la capacidad de realizar inteligencia operativa y declarar grupos hostiles a las bandas criminales, entre otros temas.

Esta mañana, la Comisión de Constitución del Senado debate el predictamente sobre facultades, con estos siete puntos adicionales, que elevarían a 27 las materias en las que el Gobierno podría emitir decretos sobre lucha contra la criminalidad.