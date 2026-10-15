Pedido de facultades: Comisión del Senado suspende sesión “hasta nuevo aviso”

El presidente de la comisión, Carlos Mesía, suspendió la sesión en la que se evaluaba la solicitud del Ejecutivo para legislar en materias de seguridad, defensa, vivienda y saneamiento.

La Comisión de Constitución del Senado suspendió hasta nuevo aviso la sesión en la que se debatía el pedido de facultades legislativas presentado por el Poder Ejecutivo. El anuncio fue realizado por el presidente de este grupo de trabajo, Carlos Mesía, luego de que los legisladores retomaran el análisis de las medidas propuestas en diferentes sectores.

El pedido del Ejecutivo contempla disposiciones vinculadas con la seguridad ciudadana, la defensa, la vivienda y el saneamiento. Durante las sesiones anteriores, los ministros del Interior, César Astudillo Salcedo; de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda; de Defensa, Rafael Belaunde Llosa; y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González, sustentaron las propuestas ante los senadores.

En el debate, los parlamentarios formularon preguntas sobre las estrategias para combatir el crimen organizado, fortalecer el sistema penitenciario y mejorar el trabajo policial. Asimismo, expresaron observaciones respecto de los límites constitucionales de las facultades solicitadas y la necesidad de garantizar el respeto de los derechos ciudadanos.

¿CUÁNDO SE REANUDARÁ DEBATE?

Un día antes de la suspensión, Mesía había anunciado que el dictamen sería sometido a votación este jueves 15 de octubre, debido a que el plazo para emitir un pronunciamiento vence el viernes. Según explicó, si el dictamen es rechazado, se mantendría la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados, que comprende 20 puntos; en cambio, si recibe el respaldo de la comisión, pasaría al pleno del Senado para su debate, previsto para el lunes 19 de octubre.