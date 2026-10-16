Senador Jacques Rodrich sobre la delincuencia: “Cada muerto es culpa de la izquierda radical”

El integrante de Fuerza Popular acusó a las bancadas de oposición de obstaculizar las medidas del Gobierno por preferir el caos en el país.

En medio del debate sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori, el senador de Fuerza Popular Jacques Rodrich arremetió contra las bancadas de oposición y las responsabilizó por las muertes y los heridos que deja la delincuencia en el Perú.

Durante su intervención, Rodrich Ackerman sostuvo que estos grupos políticos no buscan solucionar los problemas del país, sino generar caos. Además, hizo un llamado a los ciudadanos a tener memoria para recordar a los enemigos del país.

“Que el Perú tome nota a partir de hoy del obstruccionismo de la izquierda radical y su furgón de cola, esa gente que se decía de centro pero que no es más que lo mismo que la izquierda radical, donde están contando muertos y están contando heridos (…) Cada muerto, cada herido producto del sicariato, producto de la delincuencia es culpa de esa izquierda radical que detesta al Perú”, afirmó.

RODRICH PIDE DEBATIR CON PROPUESTAS E IDEAS

Ante las discrepancias en la Cámara de Senadores, Rodrich llamó a los legisladores que, según sus palabras, “quieren al Perú” a debatir con propuestas e ideas. “El que quiera al Perú, que esté acá presente, el que desee que el Perú se desangre como en los 80s ya sabemos quiénes son y dónde están”, expresó.