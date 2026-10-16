Ministro Belaunde: FF. AA. pueden dirigir operaciones contra el crimen bajo un marco legal definido

En entrevista con RPP, el ministro Rafael Belaunde dijo que la Policía Nacional ha sido rebasada por las bandas criminales y consideró que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) puedan asumir la dirección de las operaciones contra estos grupos, bajo un marco legal definido.

El titular de Defensa sostuvo que las organizaciones criminales han cambiado su forma de operar y ahora utilizan armamento de guerra y explosivos para cometer delitos. En ese contexto, afirmó: “Es evidente que la policía en ese sentido ha sido rebasada”.

FACULTADES LEGISLATIVAS

“Lo que ha cambiado es la tipología, la naturaleza del crimen y eso exige una respuesta del Estado que tenga una capacidad de fuego acorde a la capacidad de fuego de los actuales delincuentes”, señaló el funcionario Belaunde Llosa.

Finalmente, indicó que el Gobierno espera obtener facultades legislativas que fueron solicitadas al Congreso para catalogar como grupos hostiles a organizaciones como Los Choneros, el Comando Vermelho, el Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría.