Nuevo embajador en EE. UU. apuesta por la reconciliación política propuesta por Keiko Fujimori

El diplomático señaló que aceptó la representación peruana con el objetivo de contribuir a la reconciliación política y fortalecer los vínculos con Washington.

Tras haber sido nombrado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos, el escritor y diplomático Álvaro Vargas Llosa explicó que uno de los principales motivos para aceptar el cargo fue la propuesta de pacificación política que le planteó la presidenta Keiko Fujimori.

“Ella quiere ser, entre otras cosas, la presidenta de la reconciliación. Ella piensa que ha llegado la hora de, por decirlo metafóricamente, enterrar el hacha de la guerra”, declaró durante una entrevista en RPP.

Asimismo, consideró que el país necesita superar sus enfrentamientos políticos y avanzar hacia una etapa de entendimiento. “Hay un momento en que hay que pasar la página. Y si la presidenta te tira ese guante, yo creo que hay que recogerlo”, sostuvo.

EXPERIENCIA EN WASHINGTON Y VÍNCULOS DIPLOMÁTICOS

El nuevo embajador también destacó su experiencia previa en Washington D. C., ciudad en la que vivió durante varios años y donde fundó un centro de investigación académica que le permitió establecer vínculos con representantes del ámbito diplomático y de la administración estadounidense.

Su conocimiento de la capital norteamericana constituye parte de su experiencia para asumir la representación peruana, en un contexto en el que ambos países buscan fortalecer sus relaciones políticas, económicas y comerciales.

RELACIONES COMERCIALES ENTRE PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

Por otro lado, Vargas Llosa se refirió sobre los vínculos bilaterales y comerciales y afirmó que profundizar la relación entre ambos países “no solo es posible, es una obligación”. Asimismo, señaló que el Perú atraviesa una coyuntura que considera favorable para impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos.