Defensoría del Pueblo pide a gobiernos regionales y locales prepararse ante El Niño

La institución exhortó a las autoridades a reforzar las acciones preventivas y estar preparadas ante una eventual emergencia por el Fenómeno El Niño.

Tras la reunión entre la presidenta Keiko Fujimori y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), la Defensoría del Pueblo destacó el encuentro, en el que se evaluaron los posibles impactos del Fenómeno El Niño.

Asimismo, se establecieron disposiciones dirigidas a las autoridades subnacionales y se plantearon recomendaciones para la ciudadanía. Por otro lado, la institución recordó que la gestión del riesgo de desastres es una responsabilidad compartida entre los distintos niveles de gobierno. “Anticiparse a la emergencia es la forma más eficaz de proteger la vida, la salud y los bienes de las personas”, indicaron.

MEDIDAS PREVENTIVAS

La institución pidió a los gobiernos regionales y locales poner en marcha las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno.

Además, exhortó a concentrar los mayores esfuerzos en las zonas de mayor exposición y asegurar los recursos necesarios para actuar de inmediato ante una eventual emergencia.