Política

Hace 36 minutos

Keiko Fujimori supervisa trabajos para reducir riesgo por El Niño en regiones del norte del país

Los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, y de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, acompañan a la mandataria en su visita a Piura y La Libertad.

Foto Correo



Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori supervisó por varias horas las intervenciones destinadas a preparar a las regiones de Piura y La Libertad ante los posibles efectos que podría provocar el fenómeno El Niño.

En Piura, la jefa de Estado inspeccionó los trabajos en el sector Los Ejidos–Puente Bolognesi y en la zona de El Milagro–La Encantada y Piedra Negra, donde se ejecutan intensas labores de descolmatación de ríos.

IMPORTANTE AVANCE

En La Libertad, Fujimori Higuchi realizará un sobrevuelo para revisar las obras de las quebradas San Ildefonso y San Carlos, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que tienen un importante avance.

Los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, y de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, acompañan a la mandataria en su recorrido, donde pudo comprobar que las obras se realizan a toda prisa.


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