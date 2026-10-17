Tomás Gálvez solicita crédito suplementario para pagar sueldos de fiscales en noviembre y diciembre

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió sobre una crisis presupuestal en el Ministerio Público y precisó que la institución no dispone de los fondos necesarios para cerrar el año operativo, situación que compromete el pago de planillas del personal fiscal en los próximos meses.

Ante esta contingencia, el magistrado confirmó en entrevista con RPP Noticias que solicitó formalmente al Congreso de la República la aprobación de un crédito suplementario y una demanda adicional con carácter de urgencia. "Si no, ya no tendríamos dinero para pagar los sueldos de los fiscales en parte del mes de noviembre y para diciembre, y entraríamos en una crisis muy lamentable", aseveró.

Evaluación del presupuesto y recortes

Respecto a las proyecciones económicas futuras, Gálvez indicó que, si bien el Poder Ejecutivo planteó un incremento del 16 % en el presupuesto institucional para el año 2027, la cifra continúa resultando insuficiente ante los recortes sostenidos sufridos en los últimos años y frente a los requerimientos del combate contra la criminalidad. "Con este aumento ni siquiera equipara lo que debíamos tener como presupuesto normal", afirmó, enfatizando el descalce financiero que afronta el pliego institucional para cubrir sus necesidades básicas operativas.

Impacto en operatividad y en unidades de flagrancia

La falta de financiamiento también afecta el funcionamiento diario de la institución y la implementación de las nuevas unidades de flagrancia impulsadas por el Poder Judicial. Gálvez reveló que la fiscalía unificó los turnos a nivel nacional debido a la falta de personal y logística para cubrir el doble horario requerido por dicho sistema. "Obviamente no tenemos fiscales ni la logística para atender dos turnos", reconoció, precisando que, aunque el déficit de personal se resolvió mediante una directiva interna, las carencias materiales persisten.

Finalmente, la máxima autoridad de la fiscalía detalló las necesidades urgentes en materia de insumos y equipamiento para el desarrollo de las investigaciones penales. "Requerimos de un presupuesto adicional, sobre todo para la logística, para los bienes y servicios, especialmente para la movilidad y para la implementación de peritos que tenga que hacer su trabajo de inmediato en los casos de flagrancia", concluyó.