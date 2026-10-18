Keiko Fujimori y ministro de Educación evaluaron medidas para fortalecer la disciplina escolar

La presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang, se reunieron la tarde de ayer por varias horas en Palacio de Gobierno, para abordar temas relacionados con las políticas educativas.

Durante el encuentro, los funcionarios revisaron detalladamente las políticas del sector y las próximas medidas que se implementarán, entre ellas los Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar.

FENÓMENO EL NIÑO

Según informó Palacio de Gobierno, estas importantes disposiciones buscan fortalecer el respeto en las instituciones educativas públicas y privadas, recuperar el orden y restituir la autoridad de los maestros.

También dialogaron sobre las acciones que desarrolla el sector frente al fenómeno El Niño y la estrategia para garantizar la entrega de los recursos educativos de cara al Año Escolar 2027, entre otros temas.