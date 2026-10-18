MTC plantea reducir en al menos 50 % la tarifa TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, informó que su sector elabora una propuesta para reducir en "no menos del 50 %" la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual supera actualmente los US$ 11.

En declaraciones a Canal N, el funcionario precisó que vienen coordinando con Lima Airport Partners (LAP) y las aerolíneas para lograr dicha rebaja e integrar este cobro de forma directa en los boletos aéreos, evitando inconvenientes y optimizando la experiencia del usuario. Para definir el monto final, el equipo técnico del MTC se reunirá la próxima semana con el Ministerio de Economía y Finanzas, tras lo cual se suscribirá una adenda formal.

Estrategia de cabotaje marítimo frente a El Niño

Por otro lado, el titular del MTC dio a conocer en TV Perú la activación de puentes marítimos para transportar ayuda humanitaria ante eventuales interrupciones de carreteras causadas por el fenómeno El Niño. Tangherlini destacó que el cabotaje marítimo constituye una vía estratégica para atender emergencias en el norte y sur del país. En ese contexto, confirmó que ya se puso en marcha el corredor humanitario marítimo Callao-Paita con el traslado de 20 puentes modulares.

Despliegue de maquinaria y puentes modulares

Respecto al plan de contingencia nacional, la cartera ministerial distribuye puentes Bailey y modulares a diversas regiones, en concordancia con las advertencias expresadas por la presidenta Keiko Fujimori sobre la magnitud extraordinaria de este evento climático. El ministro aseveró que el Ejecutivo mantiene coordinaciones permanentes y labores operativas continuas para responder ante posibles desastres naturales en todo el territorio nacional.

Finalmente, el funcionario indicó que, mediante Provías Nacional y Provías Descentralizado, se ha dispuesto de maquinaria pesada y personal técnico en puntos críticos clasificados de alto riesgo a nivel nacional. Como ejemplo de esta cobertura, el ministro refirió que se cuenta con equipamiento cautivo permanente en el tramo Arequipa-Camaná-Atico, sector que registra constantes derrumbes.