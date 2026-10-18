ONPE al 100%: estos son los siete distritos de Lima Metropolitana que ya tienen virtual alcalde

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 100 % de actas contabilizadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en los distritos limeños de Barranco, Breña, Jesús María, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar y Santa Rosa.

El organismo electoral procesa estos datos para definir a las futuras autoridades locales, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los Jurados Electorales Especiales deben resolver las actas observadas e impugnaciones pendientes antes de proclamar oficialmente a las autoridades electas, dado que en los comicios municipales no existe segunda vuelta.

Resultados distritales y virtuales ganadores

En el desglose distrital, la contienda en Barranco la lidera Manuel Espinoza (Renovación Popular) con 28,751 %, seguido por Somos Perú con 28,194 % y Avanza País con 17,201 %. En Breña, Iván Joel Chang del Arroyo (Avanza País) se ubica en primer lugar con 21,784 %, superando a Renovación Popular (20,872 %) y Fe en el Perú (14,085 %).

Por su parte, Luiz Reátegui (Somos Perú) encabeza la votación en Jesús María con 28,329 %, por delante de Avanza País (24,409 %) y Renovación Popular (22,420 %). En el sur, Perú Moderno obtiene la primera posición en Punta Negra con José Delgado Heredia (26,435 %), frente al Frente de la Esperanza (24,458 %) y Acción Popular (13,702 %); mientras que en San Bartolo, Rufino Enciso Ríos (Somos Perú) encabeza el conteo con 38,549 %, seguido de Alianza para el Progreso (27,384 %) y Podemos Perú (13,223 %).

Alcaldías en balnearios y Lima

La mayor diferencia porcentual se registró en Santa María del Mar, donde Jorge Vásquez Nemi (Partido Popular Cristiano) encabeza con 54,792 %, aventajando a Avanza País (31,555 %) y Alianza para el Progreso (13,653 %). En Santa Rosa, Tanus Barraza (Acción Popular) lidera la contienda con 27,426 %, sobre Renovación Popular (26,299 %) y Podemos Perú (22,841 %).

En cuanto a la contienda por la Alcaldía Metropolitana de Lima, al 95,439 % de actas procesadas, Renovación Popular ocupa el primer lugar con 27,776 % de los votos, lo que proyecta a Rafael López Aliaga como virtual ganador, seguido de cerca por Avanza País con 26,820 % y Somos Perú con 15,161 %.