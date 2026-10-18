Midagri lideró segunda reunión multisectorial para fortalecer acciones ante el Fenómeno El Niño

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, encabezó la segunda reunión de trabajo con los titulares de los sectores involucrados para evaluar los avances de las acciones de preparación y respuesta ante el FEN 2026-2027. Durante la sesión, se aprobó la distribución de responsabilidades territoriales entre los ministros para fortalecer la coordinación y atención de posibles emergencias en las regiones priorizadas.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, participaron los ministros de Economía y Finanzas, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Salud y Transportes y Comunicaciones. Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que ejerce la secretaría técnica de la comisión, y del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Durante la reunión se revisó el último comunicado de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), así como sus pronósticos sobre la evolución de este evento climático. También se informó sobre la incorporación de los ministerios de Transportes y Comunicaciones y de Salud a la comisión.

Coordinación multisectorial

Como parte de la organización para atender posibles emergencias, se aprobó la distribución territorial de responsabilidades entre los ministros. De acuerdo con este acuerdo, el ministro de Defensa tendrá a su cargo la coordinación en Tumbes y Piura; el ministro de Transportes y Comunicaciones, en Lambayeque; el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en La Libertad; y el ministro de Salud, en Áncash.

Asimismo, los ministros de Desarrollo Agrario y Riego y de Economía y Finanzas coordinarán conjuntamente las acciones en Lima, mientras que el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento tendrá a su cargo las regiones de Ica y Arequipa.

"De esta manera trabajaremos de forma coordinada para poder responder rápidamente ante una emergencia. No paramos, aquí en el Ministerio de Desarrollo Agrario trabajamos 24 por 7 para poder enfrentar de mejor manera el Fenómeno El Niño", señaló el ministro Marco Vinelli.

Durante la reunión también se revisaron los avances de las intervenciones en marcha y las acciones que desarrollarán los sectores, de acuerdo con sus competencias, para atender posibles emergencias y proteger a la población, la infraestructura y las actividades productivas.