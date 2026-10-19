Kenji Fujimori anuncia su regreso a la política con un nuevo movimiento: “Representa realmente al pueblo”

El hermano de Keiko Fujimori aseguró que la agrupación tiene una propuesta clara para el futuro del país.

Después de varios años alejado de la política y dedicado a la creación de contenido para plataformas digitales, Kenji Fujimori anunció su regreso a la actividad política con un nuevo partido. La noticia fue difundida a través de las redes sociales.

A través de un video compartido en TikTok, el conductor de ‘Tampoco Tampodcast’ reveló que, tras recibir distintas propuestas, decidió sumarse a un grupo político. Según explicó, la agrupación busca atender las demandas de los peruanos que no han encontrado respuesta en las autoridades.

“Después de pensarlo mucho, de escuchar distintas propuestas y de analizar qué es lo que realmente necesita nuestro queridísimo llamado Perú, he decidido seguir un nuevo movimiento político que representa realmente al pueblo, que no tiene miedo de decir las cosas como son y que, sobre todo, tiene una propuesta clara para el futuro del Perú. Por eso, desde hoy anuncio públicamente que me uno”, comentó.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN ENTRE KEIKO Y KENJI?

Aunque ha permanecido apartado de la política para dedicarse a otras actividades, la relación entre Kenji y Keiko Fujimori también ha sido motivo de atención pública, debido a que el hijo de Alberto Fujimori no estuvo presente en la toma de mando de la presidenta.