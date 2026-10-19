Miguel Torres sobre facultades legislativas: "Esperamos que hoy el Senado dé la talla"

El presidente del Senado, Miguel Torres, manifestó su expectativa de que la Comisión de Constitución del Senado emita este lunes un dictamen respecto a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo.

A su llegada al Parlamento, el titular de la Mesa Directiva instó al Senado a cumplir con este hito dentro del plazo establecido en el reglamento, recordando que han transcurrido 51 días desde que la propuesta fue presentada con carácter de urgencia.

Torres subrayó que un gobierno entrante requiere de estas herramientas legales para implementar su plan de trabajo. En esa línea, puntualizó que la medida es prioritaria para afrontar problemáticas de gravedad nacional, como las acciones contra la inseguridad ciudadana y la prevención ante los impactos del fenómeno El Niño.

Llamado a la reflexión

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión a los legisladores para atender las demandas de la ciudadanía y cuestionó la actitud de los parlamentarios que han expresado su negativa a discutir la iniciativa. En ese contexto, recordó que el Parlamento es por naturaleza un espacio destinado a la deliberación y al debate de las propuestas legales.

Debate sobre delegación de facultades

El pronunciamiento del titular del Parlamento se produce previo al inicio de la sesión no ordinaria de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, programada para las 11:00 horas. En dicha reunión se abordará y debatirá el proyecto de delegación de facultades legislativas que previamente obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados.