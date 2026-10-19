Comisión de Constitución aprueba 20 materias de facultades legislativas y debatirá 7 puntos más

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes, con siete votos a favor, el dictamen que otorga al Ejecutivo facultades para legislar en 20 materias enfocadas en seguridad ciudadana y en la prevención ante el fenómeno El Niño.

Esta propuesta contempla otorgar facultades al Ejecutivo durante 90 días para emitir decretos legislativos en los asuntos autorizados por el Parlamento. El respaldo a la iniciativa provino de parlamentarios pertenecientes a las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Obras.

En la votación emitieron su apoyo los senadores Carlos Mesía, Roger Astucuri, Katherine Ampuero, Alejandro Aguinaga, Marta Chávez, Patricia Juárez y Lourdes Alcorta, registrándose además la ausencia de otros legisladores en la sala al momento del llamado de la presidencia.

Evaluación de materias adicionales

La aprobación de este dictamen no concluye el proceso de delegación de facultades en el grupo parlamentario. Tras la votación de los 20 temas iniciales, la presidencia de la comisión confirmó que se mantendrá el debate para analizar la adición de otros siete puntos que también están ligados a la seguridad pública y a las emergencias climáticas.

Cabe resaltar, que la discusión de las propuestas complementarias permitirá definir si se suman al requerimiento de facultades legislativas que deberá ser elevado y debatido posteriormente por el pleno del Senado.