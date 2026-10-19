Comisión de Constitución del Senado aprueba siete puntos adicionales al pedido de facultades

El documento pasará ahora al pleno del Senado, donde se debatirá y votará la autorización para que el gobierno pueda legislar de manera directa en materias de seguridad y fenómeno El Niño.

La Comisión de Constitución del Senado aprobó este lunes el dictamen que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo por un periodo de 90 días. Con la adición de siete nuevos puntos al texto remitido originalmente por la Cámara de Diputados, el proyecto final quedó estructurado en un total de 27 materias clave. El documento pasará ahora al pleno del Senado, donde se debatirá y votará la autorización para que el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pueda legislar de manera directa sobre dichas áreas.

Entre los siete aspectos incorporados destacan seis medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y una enfocada en la mitigación de desastres naturales. Las iniciativas incluyen la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en los exteriores de penales de alta peligrosidad, la libertad vigilada para condenados por delitos graves y ajustes a la legítima defensa. Asimismo, se contemplan acciones especiales frente a la criminalidad organizada y el fortalecimiento de la inteligencia nacional, junto con facilidades para ejecutar obras de infraestructura ante el Fenómeno El Niño.

La sesión, presidida por el senador Carlos Mesía (Fuerza Popular), se llevó a cabo durante el último día del plazo reglamentario y contó únicamente con la presencia de siete senadores del oficialismo y bancadas aliadas, quienes dieron su voto a favor por unanimidad. La jornada se desarrolló sin la participación de los legisladores de oposición, quienes decidieron no asistir tras una controversia suscitada en la sesión previa del pasado 15 de octubre respecto al conteo de votos de una cuestión de orden.

SE DEBATIRÁ EN EL PLENO

La inasistencia del bloque opositor generó fricciones y cruces de declaraciones en redes sociales entre parlamentarias como Patricia Juárez y Ruth Luque sobre el respeto al reglamento y la postura frente al Gobierno. Pese a este escenario de polarización, la aprobación por quórum estricto en la comisión técnica deja expedita la vía para que la propuesta sobre la delegación de facultades sea sometida a la deliberación final en la asamblea plenaria.