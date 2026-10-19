Senado debatirá este miércoles delegación de facultades legislativas

El pleno fue convocado para el 21 de octubre a las 10:00 a. m. El dictamen incluye 27 medidas sobre seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño.

El pleno del Senado debatirá y votará este miércoles 21 de octubre el proyecto de ley que propone delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana y prevención del Fenómeno El Niño. La sesión fue convocada para las 10:00 a. m., luego de que la Comisión de Constitución aprobara siete puntos adicionales al dictamen previamente respaldado por la Cámara de Diputados, con lo que el documento pasó a incluir 27 medidas.

La propuesta contempla que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori pueda emitir decretos legislativos durante un periodo de 90 días. Las nuevas disposiciones incorporan seis medidas relacionadas con la seguridad ciudadana y una vinculada a la prevención del Fenómeno El Niño. Cabe recordar que, en agosto, el Ejecutivo presentó inicialmente una solicitud de facultades por 120 días, que abarcaba también materias laborales, promoción del empleo, micro y pequeñas empresas, simplificación administrativa, desarrollo productivo y modernización del Estado.

La ampliación del dictamen provocó críticas de legisladores de oposición, quienes cuestionaron la facultad del Senado para incorporar materias que no fueron aprobadas por la Cámara de Diputados. La senadora Ruth Luque sostuvo que la comisión, presidida por Carlos Mesía, no explicó los límites constitucionales para introducir estas modificaciones. Por su parte, el senador Humberto Morales afirmó que el procedimiento desnaturaliza el texto original. Ambos legisladores estuvieron entre los ausentes durante la sesión, junto con otros representantes de bancadas opositoras.

REACCIONES EN EL SENADO

Desde el oficialismo, la senadora Patricia Juárez cuestionó la inasistencia de sus colegas y afirmó que la seguridad de los ciudadanos no debe quedar sujeta a cálculos políticos. En la misma línea, el senador Alejandro Aguinaga pidió responsabilidad a la oposición. La discusión en el pleno será clave para determinar si el Ejecutivo obtiene las facultades solicitadas, en medio de las discrepancias políticas y constitucionales sobre las modificaciones incorporadas al proyecto.