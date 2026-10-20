Comisión de Ética aprueba informe que recomienda suspender 120 días al diputado Julián Pérez

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días al legislador Julián Pérez, de la bancada Juntos por el Perú. El documento será remitido al Pleno para que debata la propuesta.

La sesión fue presidida por Henry Albañil, representante del Partido Cívico Obras; tras un breve debate, el informe fue aprobado por cinco votos a favor y uno en contra. La sanción contra el legislador contempla también el descuento de sus haberes.

VIOLENCIA FÍSICA

Según el Expediente 001-2026-2027/CEP-CD del referido grupo de trabajo, se le imputa al diputado Pérez Mallqui la presunta infracción a la ética parlamentaria derivada de los actos de violencia física y psicológica en agravio de su expareja.

En el ámbito judicial, el diputado Julián Pérez es investigado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, por la presunta agresión física a su excompañera sentimental.