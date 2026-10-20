Política

Hace 35 minutos

Martín Vizcarra es internado de emergencia en el hospital de Ate: esto es lo que se sabe

Trascendió que fue trasladado por un cólico renal y habría sufrido una complicación cardíaca. Actualmente, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Foto Exitosa



El exmandatario Martín Vizcarra fue trasladado al hospital de Ate tras un cuadro de cólico renal. Durante su atención, habría sufrido una complicación cardíaca por lo que fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fue la defensa legal del expresidente la que comunicó, mediante las redes sociales, sobre esta situación de salud y dio cuenta de su traslado al establecimiento hospitalario, informa Exitosa.

ASISTENCIA MÉDICA

Según lo informado, Vizcarra  Cornejo ingresó inicialmente al área de Trauma Shock, tópico destinado a personas que requieren evaluación y asistencia médica inmediata debido a la gravedad de su condición de salud.

Hasta el momento, la información proporcionada señala que el expresidente de la República se encuentra hospitalizado y permanece bajo estricta vigilancia del personal médico del referido nosocomio.


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