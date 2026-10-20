Keiko Fujimori y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, participarán en Encuentro Presidencial

La presidenta Keiko Fujimori se reúne hoy en Palacio de Gobierno con su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, con motivo del Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional. En la cita abordarán temas de la agenda común, con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales.

Las actividades se iniciarán con un encuentro presidencial. De manera paralela, los ministros de ambos países sostendrán reuniones. Como parte de la agenda, se realizará la ceremonia de traspaso de la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

GABINETE BINACIONAL

Después, se iniciará la Sesión Plenaria del Gabinete Binacional. En ese marco se presentarán detalladamente los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, que se desarrolló horas antes con la participación de representantes de ambas naciones.

Tras prolongadas reuniones y debates de los grupos de trabajo, el Encuentro Presidencial y el XVII Gabinete Binacional culminarán con la ceremonia de firma de la declaración presidencial de Lima 2026.