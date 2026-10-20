Procuraduría General del Estado recuperó S/ 497,3 millones por reparaciones civiles

La defensa jurídica de los intereses del Estado muestra resultados concretos. A agosto de 2026, las procuradurías públicas recaudaron S/ 497,3 millones por concepto de reparaciones civiles, una cifra que refleja la importancia de fortalecer la recuperación de los recursos que corresponden a todos los peruanos.

Asimismo, la PGE proyecta cerrar el 2026 con aproximadamente S/ 95,5 millones recaudados, una meta que pone de relieve la importancia de mantener una actuación sostenida en la exigencia del pago de las reparaciones civiles a favor del Estado.

Estos resultados forman parte de la información de gestión de la Procuraduría General del Estado, institución encabezada por la procuradora general María Caruajulca Quispe, quien impulsa el fortalecimiento de la defensa jurídica estatal y el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de hechos ilícitos en perjuicio del país.

Una defensa jurídica orientada a resultados

La recuperación de reparaciones civiles constituye una de las expresiones más tangibles de la labor de las procuradurías públicas, cuya responsabilidad es defender los intereses del Estado en los procesos judiciales y demás procedimientos que correspondan.

En ese contexto, la gestión de María Caruajulca, que ocupa el cargo hasta octubre de 2028, busca consolidar el papel de la Procuraduría General del Estado como una institución estratégica para la protección del patrimonio público, promoviendo una defensa jurídica que contribuya no solo a obtener decisiones favorables, sino también a hacer efectivo el resarcimiento económico que corresponde al Estado.

Los resultados de la recaudación y las acciones para fortalecer la cobertura de las procuradurías públicas reflejan los avances y desafíos de la Procuraduría General del Estado.