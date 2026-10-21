Diputada Paola Martínez critica comportamiento de la oposición en el Congreso: “Son destructivos”

La integrante de Renovación Popular sostuvo que algunos grupos parlamentarios buscan generar caos en el país.

En medio del debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, la diputada de Renovación Popular, Paola Martínez, cuestionó la postura de los parlamentarios de oposición.

Durante una entrevista en Exitosa, Martínez afirmó que tanto diputados como senadores opositores buscan generar caos en el país en lugar de trabajar en beneficio de los peruanos. “Sobre la posición de esta oposición que realmente es destructiva, ya no lo vamos a llamar obstructiva, sino destructiva”, manifestó.

MARTÍNEZ AFIRMA QUE EL CONGRESO SIEMPRE HA OTORGADO FACULTADES AL EJECUTIVO

Ante la negativa de las bancadas opositoras a otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, Paola Martínez sostuvo que el Congreso ha aprobado este tipo de solicitudes a los gobiernos anteriores, aunque con distintos alcances.

“En ningún momento de la historia política en el Congreso de la República hemos visto, históricamente hablo, cada vez que se ha pedido facultades, la oposición, a pesar de ser oposición, ha otorgado facultades. Sea en su máxima cantidad, mínima, media, pero siempre ha otorgado porque son herramientas necesarias que se le da al Ejecutivo”, declaró.

Finalmente, Martínez cuestionó la decisión de algunos diputados y senadores de retirarse del debate y consideró que esa conducta evidencia una falta de madurez. “Refleja bastante inmadurez. Yo creo que falta bastante inteligencia emocional”, expresó.