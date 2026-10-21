Canciller Carlos Espá invoca al Senado a priorizar al país durante debate sobre facultades legislativas

El canciller Carlos Espá invocó este miércoles al Senado a poner al Perú por encima de cualquier diferencia política antes del debate que sostendrá el pleno de la Cámara Alta respecto a la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo.

Durante una entrevista a TVPerú, el titular de Relaciones Exteriores expresó su confianza en que el sentimiento patriótico prevalecerá en el Parlamento al momento de tomar la mejor decisión, considerando la urgencia nacional por mejorar la seguridad ciudadana y enfrentar de manera adecuada los impactos del fenómeno El Niño.

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Espá detalló que ambos países acordaron un plan de trabajo conjunto enfocado en combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la zona fronteriza y en coordinar acciones preventivas ante la amenaza climática, destacando que la cordialidad y la amistad entre las naciones permitieron alcanzar acuerdos con rapidez.

Proyección en la Comunidad Andina y visita del papa

En relación con la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina que asumirá el Perú, el representante de la diplomacia peruana adelantó que el país buscará relanzar este mecanismo de integración. El objetivo de la gestión será impulsar el libre comercio y fortalecer la cooperación regional para enfrentar de manera coordinada la delincuencia organizada transnacional y las emergencias derivadas del fenómeno El Niño.

Por otra parte, informó sobre la llegada de una tercera avanzada técnica del Vaticano para inspeccionar las instalaciones del Estadio Nacional con miras a la visita oficial del papa León XIV al Perú. Respecto a la agenda del pontífice, Espá precisó que los preparativos se mantienen según lo programado al no haberse recibido información en contrario, mientras las autoridades continúan con la organización del evento e invocan por la pronta recuperación de la salud del Santo Padre.