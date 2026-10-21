Senador Calisto Giampietri a Ruth Luque: “Cuando pierden, es pacto mafioso; cuando ganan, es coalición democrática”

El integrante de Renovación Popular acusó a la senadora de Ahora Nación de tener una memoria selectiva al cuestionar las alianzas en el Congreso.

El senador de Renovación Popular, Francisco Calisto Giampietri, respondió a la integrante de Ahora Nación, Ruth Luque, quien señaló que en la Cámara de Senadores existen acuerdos para beneficiar al Gobierno de Keiko Fujimori.

Durante una entrevista con un medio local, Calisto Giampietri sostuvo que la parlamentaria opositora tiene una memoria selectiva al cuestionar las alianzas entre legisladores que, según afirmó, buscan trabajar en beneficio del país.

“Claro, cuando ellos pierden, es la dictadura, el pacto mafioso; cuando ganan, es coalición democrática. Esto no es así, uno va, sustenta su posición, vota y se ajusta al resultado de la votación”, comentó el integrante de Renovación Popular.

DESTACA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS EN EL DEBATE

Al ser consultado sobre el cambio de postura del partido Obras, el senador valoró su disposición a participar en el debate y contrastar ideas. “Tenemos que destacar la presencia para sentarse y sentar su posición en el debate, eso es lo más importante porque de ello se trata”, expresó.