Alejandro Toledo es evacuado de Barbadillo por complicaciones de salud

El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado de emergencia desde el penal de Barbadillo hasta un centro médico ubicado en el distrito de Ate, luego de presentar problemas de salud durante una visita familiar. Según informó otro medio de comunicación, la atención médica fue necesaria debido a un cuadro de presión arterial elevada y complicaciones cardíacas.

El exmandatario sufrió la descompensación mientras permanecía en el establecimiento penitenciario, por lo que se dispuso su evacuación en una ambulancia para que recibiera atención especializada. Hasta el momento, la información difundida no precisa mayores detalles sobre su evolución ni sobre su estado actual.

Reencuentro familiar previo a la emergencia

La descompensación se produjo poco después de una visita especial para el exmandatario. Chantal Toledo, su hija mayor, llegó al Perú el viernes desde Estados Unidos y el domingo acudió al penal de Barbadillo para reencontrarse con él, luego de 15 años sin visitarlo.

La mujer, de 44 años, ingresó al establecimiento junto a Pedro Toledo, tío del expresidente, en una camioneta vinculada a la sociedad conyugal de Alejandro Toledo y Eliane Karp. La visita se prolongó por cerca de dos horas y, al finalizar, ambos abandonaron el recinto sin declarar ante la prensa.