Senado elige a Oswaldo Molina, José Ricardo Stok y Juan José Marthans como directores del BCR

El Pleno del Senado designó a los tres integrantes del directorio del Banco Central de Reserva que le correspondía elegir al Poder Legislativo.

El Pleno del Senado eligió este miércoles a Oswaldo Molina Campodónico, José Ricardo Stok Capella y Juan José Marthans León como nuevos integrantes del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Con esta votación, el Poder Legislativo completó la designación de los tres representantes que le correspondían, incorporándolos al equipo encargado de participar en las decisiones de la entidad monetaria.

Los nuevos directores se sumarán a los otros cuatro integrantes designados por el Poder Ejecutivo, entre ellos Julio Velarde, quien fue ratificado por el Gobierno de Keiko Fujimori para un quinto periodo consecutivo al frente del organismo. De esta manera, queda conformado el directorio de siete miembros que conducirá la institución responsable de preservar la estabilidad monetaria del país.

La elección se realizó luego de que la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado evaluara a los candidatos. Según el informe de dicha comisión, Oswaldo Molina obtuvo el mayor puntaje, con 94,182 sobre 100, seguido de José Ricardo Stok, con 91,55 puntos. Aunque José Antonio Fernández Baca Llamosas alcanzó 90,18 puntos, el orden de mérito no determinaba automáticamente la designación final, que correspondía al Pleno.

ASÍ QUEDA CONFIRMADO DIRECTORIO

La principal novedad fue la elección de Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), quien consiguió el respaldo del Senado para ocupar el tercer puesto disponible. Con esta decisión, Marthans superó a otros postulantes que también aspiraban al cargo. La conformación del directorio se completa con Luis Miguel Palomino Bonilla, Inés Marylin Choy Chong y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki, designados previamente por el Ejecutivo.