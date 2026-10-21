Luis Galarreta tras aprobación de facultades: “Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso”

El presidente del Consejo de Ministros cuestionó a las bancadas que no respaldaron todas las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, criticó a un sector del Congreso por no aprobar la totalidad de las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori. Tras la aprobación de 27 facultades en el pleno del Senado, el jefe del gabinete lamentó que no se otorgaran todas las atribuciones planteadas por el Ejecutivo para acelerar la atención de diversos problemas del país.

“Tenemos que lamentar la mezquindad de un sector radical del Congreso de la República”, manifestó Galarreta durante una conferencia de prensa realizada este miércoles por la noche. El premier sostuvo que la negativa de algunos parlamentarios limita la posibilidad de ofrecer soluciones más rápidas a problemas que, según indicó, afectan a los peruanos desde hace 10 o 15 años.

Asimismo, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros rechazó las críticas que señalan que el Gobierno habría esperado la aprobación de las facultades para comenzar a trabajar. Aseguró que los ministerios iniciaron sus labores desde el primer día de gestión y cuestionó la demora del Parlamento en debatir y aprobar la solicitud del Ejecutivo.

AGRADECIÓ A OBRAS Y RENOVACIÓN POPULAR

Finalmente, Galarreta agradeció a las bancadas de Renovación Popular y Obras por respaldar la delegación de facultades y afirmó que ambas agrupaciones priorizaron las necesidades de la población por encima de sus diferencias ideológicas. Durante la conferencia, estuvo acompañado por los ministros de Justicia, Ernesto Álvarez; Defensa, Rafael Belaúnde; Desarrollo Agrario, Marco Vinelli; y Vivienda, Mauricio Arnillas.